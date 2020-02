Picco influenza tra i bambini. Pronto soccorso nei guai

In tempo di allarme Coronavirus i pronto soccorso italiani fanno i conti con i casi (reali) di influenza e bronchiolite. «Siamo in pieno picco di casi di influenza e abbiamo ancora moltissimi pazienti con bronchioliti. Risultato? Nel fine settimana abbiamo avuto 220 accessi al pronto soccorso, e di certo non tutti i piccoli pazienti richiedevano una visita urgente». Ad affermarlo all’AdnKronos Salute è Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, che già a gennaio aveva segnalato un boom di casi di bronchiolite.

«La situazione per la bronchiolite non è ancora rientrata - dice Reale - e se il colpevole è spesso il virus respiratorio sinciziale, continuiamo però a trovare coinfezioni con i virus influenzali. Ad affollare il pronto soccorso sono adesso i casi di influenza, e questo anche se - sottolinea il medico - la stragrande maggioranza dei bimbi non dovrebbe essere portata in ospedale. Anche perché noi diamo priorità ai codici rossi e a quelli arancioni, e tutti gli altri bambini nelle lunghe attese rischiano di contrarre altri patogeni».