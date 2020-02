Coronavirus, un aereo militare pronto a partire per andare a prendere Niccolò in Cina

L’aereo dell’Aeronautica "si recherà in Cina nelle prossime 24 ore per prelevare Niccolò e riportarlo dalla sua famiglia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio nel corso del punto stampa al termine del vertice presso la sede della Protezione civile dedicata al coronavirus e in particolare al caso di Niccolò, il 17enne di Grado, bloccato nuovamente all’aeroporto di Wuhan, in Cina, per la febbre rilevata ai controlli medici.

"Ringrazio tutti coloro che stanno assicurando all’Italia il massimo livello di tutela per un’emergenza mondiale che vede il nostro paese in prima linea sul livello di guardia con il massimo grado di sicurezza a protezione dei propri concittadini", ha aggiunto Di Maio.