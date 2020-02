Coronavirus, lavorava in uno degli hotel frequentati della coppia cinese. Ricoverata

L'addetta alle pulizia di un hotel di Verona è stata ricoverata in isolamento per timore che abbia contratto il coronavirus. La donna, infatti, lavora in uno degli alberghi frequentati dalla coppia di turisti cinesi positiva al virus e ricoverati all'INMI Spallanzani di Roma. La donna presenta febbre alta.

Secondo le prima informazioni si tratterebbe di una semplice influenza, come hanno evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma. La donna si è sentita male ieri e ha chiamato il 118. In quel momento è partito il protocollo per un caso sospetto di coronavirus.