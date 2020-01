Caso sospetto a Bari. La donna ricoverata non ha il coronavirus

Dalle prime analisi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, si va verso l’esclusione che la donna ricoverata al Policlinico di Bari possa essere stata infettata dal coronavirus 2019-nCov’. La donna, una cantante della provincia di Bari, era da poco era tornata da un viaggio in Oriente dove aveva toccato anche la zona di Wuhan.

Un caso sospetto di coronavirus era stato registrato al Policlinico di Bari. Si tratta di una donna. Il Policlinico di Bari aveva precisato: «In riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa, si ritiene utile precisare che in data odierna l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari ha segnalato agli organi competenti un caso di sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov. Sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste», si legge in una nota dell’Azienda ospedaliera. «La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto nel reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma», conclude.