Mille persone isolate per le valanghe. Italia in ginocchio. Dispersa una donna

Non si placano i disagi per l'emergenza maltempo. A Torino i Murazzi sono allagati e il Comune ha deciso con un'ordinanza di cancellare la maratona in programma questa mattina. Il Tanaro è a rischio e Ferrero ha deciso di sospendere la produzione. In Valle d'Aosta la situazione continua a essere drammatica con mille persone isolate per le valanghe. Nel frattempo continuano le ricerche della donna dispersa da questa mattina. Camminava a piedi lungo il Bormida quando è stata scaraventata via da un'onda di piena del fiume. Intanto a Venezia l'acqua alta ha raggiunto la quota di 130 centimetri, ancora lontana dalla quota raggiunta lo scorso 12 novembre quando ha toccato quota 187 centimetri. Paura anche a Genova dove ci sono ancora 600 persone isolate.

#Maltempo #Imperia #24novembre 11:30, frana coinvolge l’abitato di Calderara. 22 famiglie isolate, necessario il lavoro degli escavatori #vigilidelfuoco per liberare la strada pic.twitter.com/ic6NoUgpqL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019