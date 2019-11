Venezia sommersa dall'acqua, danni e città bloccata

Allerta per l'acqua alta a Venezia. "Una marea eccezionale sta interessando la città: 187 centimetri. Dopo i 194 centimetri del 1966 è il secondo livello nella storia" si legge in un tweet del Comune di Venezia pubblicato sul social network. Oggi nidi e materne per motivi di sicurezza restano ancora chiusi.

Nel corso della giornata di ieri - secondo il Centro previsioni e segnalazioni maree della protezione civile - la marea ha raggiunto un massimo di 127 centimetri alle 10.35 a Punta della Salute Canal Grande, 130 centimetri alle Fondamente Nove e 132 centimetri a Chioggia. "Il valore registrato in centro storico - segnala una nota - è stato più contenuto grazie al ritardo del passaggio del fronte perturbativo rispetto alle previsioni che lo davano coincidente con il massimo astronomico".