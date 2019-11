Stato-mafia, Berlusconi non risponde ai giudici di Palermo

L’ex premier Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla trattativa tra Stato e mafia. L’ex cavaliere si è seduto per pochi minuti sullo scranno da testimone e ha detto: "Intendo avvalermi della facoltà di non rispondere", si è alzato e ha lasciato l’aula bunker del carcere Ucciardone. Era stato citato dalla difesa di Dell’Utri.

Berlusconi, accompagnato dalla sua scorta, ha quindi lasciato l’aula. Ma prima ha voluto salutare i suoi legali, gli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini. Prima di sedersi ha chiesto di non essere ripreso dalle numerose telecamere e dai fotografi presenti in aula.