La legge sui seggiolini antiabbandono, è giusta o no?

Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l'obbligo di seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già da oggi, giovedì 7 novembre. Dunque, è obbligatorio dotarsi di dispositivi anti-abbandono per i bebè sotto i 4 anni che viaggiano in auto: in caso contrario maxi-sanzioni fino a 326 euro con il ritiro della patente e il taglio anche di 5 punti. Sei d'accordo o no?