Seggiolini anti-abbandono, scatta l’obbligo: multe e taglio punti

È scattato oggi l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi "antiabbandono" per chi trasporta minori di 4 anni.

Questi dispositivi, che possono essere integrati all’interno dei seggiolini per auto, nelle automobili stesse oppure indipendenti e acquistabili a parte, servono per evitare che i bambini possano essere accidentalmente dimenticati in auto.

Multe salate per i trasgressori: le maxi-sanzioni fino a 326 euro con il ritiro della patente e il taglio anche di 5 punti. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi, nel decreto fiscale è stato istituito anche un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun seggiolino comprato.