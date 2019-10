No al cesareo per mancanza di anestesisti: morto il bimbo

Si presenta in ospedale e scopre che il figlio che porta in grembo è morto. E' accaduto nell'ospedale di Vibo Valentia ad una 32enne. I familiari hanno riferito che alla donna, durante un controllo in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata per il cesareo. Ieri mattina alla gestante, presentatasi in ospedale non avendo ricevuto notizie, è stato detto che non si poteva procedere al parto cesareo per l'assenza di anestesisti e di tornare l'indomani. Nel frattempo, però, il bambino è deceduto. E' stata aperta un'inchiesta interna per appurare aventuali responsabilità. Ilnoltre il ministro della Salute Roberto Speranza, si legge in una nota, "ha immediatamente predisposto l'invio di un'ispezione nell'ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso".