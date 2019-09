L'auto finisce contro l'albero: morti 3 ragazzi

L'auto sbanda, finisce contro un albero e tre ragazzi, poco più che ventenni, muoiono nello schianto. L'incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2.30, a Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara, mentre rientravano dalla discoteca. Si è salvato solo un quarto ragazzo, un 23enne che era alla guida della macchina: ricoverato nell'ospedale di Cona non è in pericolo di vita. Per gli altri tre giovani tra 21 e 29 anni non c'è stato nulla da fare dopo lo schianto contro un platano. Si tratta di Giulio Nali, di 28 anni, di Occhiobello, Manuel Signorini, 23 anni di Salara in provincia di Rovigo, e Miriam Berselli, 21 anni di Ferrara, tutti e tre morti sul colpo.