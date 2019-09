Rivelazione choc dell'amica: "Elisa uccisa perché amava le donne"

"Elisa Pomarelli uccisa perché amava le donne. Lo rivela un'amica dell'assicuratrice ventottenne ritrovata cadavere ieri e di Massimo Sebastiani. E per il Gay Center è stata uccisa due volte: come donna e come lesbica, perché ha rifiutato il suo assassino - dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center -. Un femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo per Elisa, in quanto donna lesbica. Quanto accaduto dimostra quanto siamo indietro sui diritti delle donne e delle persone lesbiche, gay e trans. È importante che al più presto venga approvata una legge contro l’omofobia, che preveda anche percorsi formativi e culturali dalla scuola primaria e nella società, per abbattere il pregiudizio e la discriminazione contro le donne e le persone lesbiche, gay e trans. L’assassino dovrebbe essere condannato due volte e giudicato senza alcuna attenuante».