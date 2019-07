Un migliaio di persone si sono radunate all'esterno della chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell'ordine, sacerdoti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente comune, parenti e amici ma anche chi non conosceva il carabiniere ed è giunto da Napoli apposta per rendergli omaggio. Le esequie saranno trasmesse in diretta da Rai 1 e saranno precedute da un minuto di silenzio in tv.

Proprio in questa chiesa, poco più di un mese fa, Mario Cerciello Rega si era sposato. "Ricordo ancora quella bellissima cerimonia - spiega una conoscente del vicebrigadiere - quel giorno piangemmo di gioia, oggi piangeremo di dolore. Che peccato, un bravo ragazzo che non doveva avere questa sorte".

Annunciata la presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del vicepremier e leader del M5s Luigi Di Maio. "L'unica cosa che chiedo è che non si strumentalizzi tutta questa vicenda. Hanno ucciso un eroe, inutile voler cercare cavilli per evitare che la nostra giustizia faccia il suo corso", ribadisce il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ai giornalisti americani che lo hanno intercettato fuori la chiesa Santa Croce di Santa Maria del Pozzo. Il sindaco ieri è stato alla camera ardente, dove ha incontrato Rosa Maria Esilio, moglie del militare, e la mamma. "Abbiamo ricordato Mario tra le lacrime - ha detto Di Sarno - tutte le cose belle fatte, i momenti vissuti insieme. Ma anche la tragedia. Una vicenda immane, che non può restare impunita".