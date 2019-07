Cuginetti travolti dal Suv a Vittoria: è morto anche Simone

È morto anche Simone. Non ce l'ha fatta l'altro bambino, 12 anni, travolto dal Suv impazzito in una stradina del centro storico di Vittoria. Da venerdì mattina il piccolo, che aveva perso le gambe tranciate nel terribile impatto, era ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con in elisoccorso. Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Stamattina sono stati celebrati a Vittoria i funerali dal cuginetto deceduto anche lui dopo essere stato investito mentre giocava davanti casa.

Intanto in manette per omicidio stradale aggravato è finito il 37enne Rosario Greco: giovedì sera aveva tra le mani il volante della sua jeep Renegade quando, verso le 20.50, ha investito a folle velocità i minori seduti sul marciapiede davanti a casa, in una stradina stretta come tante nella cittadina del ragusano. In auto con l'omicida c'erano altre tre persone: tutti, dopo il terribile incidente, hanno abbandonato il mezzo cercando di scappare a piedi. Rischiavano, a loro dire, il linciaggio della folla. Gli agenti della polizia di Stato li hanno rintracciati in meno di mezzora: in un primo momento i passeggeri hanno coperto l'amico, poi hanno confessato. Per loro l'accusa, a piede libero, è di omissione di soccorso e favoreggiamento personale.

Rosario Greco non è nuovo alla giustizia. Con precedenti alle spalle per favoreggiamento e armi, è il figlio di un imprenditore locale già arrestato per mafia e destinatario, nei mesi scorsi, di un provvedimento di sequestro milionario. Sul veicolo custodiva un manganello telescopico e una mazza da baseball, "segno di un´indole volta all´aggressività", spiega la polizia. Tali oggetti gli sono costati una denuncia. Era completamente ubriaco, come emerso dalle analisi del sangue svolte al pronto soccorso di Vittoria. E' risultato positivo al test con un tasso alcolemico pari a quasi 4 volte quello consentito. Non solo: interrogato, ha spontaneamente confessato di aver fatto uso di cocaina bevendo un numero non precisato di birre. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede chiaramente l´arrestato che effettua un sorpasso in prossimità di un incrocio di via IV Aprile, per poi perdere il controllo del mezzo e travolgere i bambini. Il Suv è stato sequestrato in attesa della confisca.