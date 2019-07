Fa la diretta Facebook e si schianta in autostrada. Morti i due figli in auto

Tragico incidente in Sicilia ad Alcamo, nel trapanese, nell’autostrada A29 che collega Palermo a Trapani e Mazara del Vallo. Due bambini di 9 e 13 anni sono morti in un sinistro sull’autostrada Trapani-Palermo A29, al chilometro 43 nei pressi di Alcamo (Trapani). Alla guida della vettura, una Bmw, secondo le prime ricostruzioni finita fuori strada e ribaltatasi, il padre dei bimbi, rimasto gravemente ferito e portato in ospedale a Palermo. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.

Su Facebook prima della tragedia il padre dei minori deceduti ha postato un video in cui pare essere alla guida del veicolo. Il video a un certo punto si interrompe in modo brusco. La dinamica è ancora da chiarire ma sui social è esplosa l’ira nei confronti del padre per via del video, poi rimosso, girato a bordo della macchina e che potrebbe essere stato realizzato proprio negli attimi precedenti il tragico schianto. È in corso un'indagine.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della sezione della Polizia Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i soccorsi necessari. Sotto la lente degli investigatori che indagano su quanto accaduto sulla A29 nei pressi di Alcamo l’ipotesi di una distrazione e l’alta velocità. E anche il fatto che i tre, finiti sbalzati fuori dall’auto, non avrebbero avute allacciate le cinture di sicurezza.