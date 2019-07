Chicchi di grandine come arance. A Pescara il maltempo fa 18 feriti

Sono 18 le persone finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite riportate a causa dei chicchi di grandine grandi come arance caduti sul capoluogo adriatico. Tra le persone arrivate in ospedale, anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti hanno riportato contusioni e ferite, principalmente in testa, e sono tutti da suturare. La forte grandinata che ha colpito la città abruzzese ha danneggiato anche diversi edifici del centro, causando disagi alla circolazione. I vetri del Palazzo del Comune sono stati sfondati dalla forte grandine, così come le coperture in plexiglass della sede di Economia dell’Università di Chieti-Pescara, racconta Claudio Mastrangelo, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pescara. La biblioteca della struttura, dove numerosi studenti stavano studiando, è stata prontamente evacuata e gli ingressi transennati. Annullate anche le lauree in programma per oggi. Lo scoppio di una conduttura fognaria in via Monte Faito ha allagato la zona adiacente all’ospedale civile. I danni maggiori si sono verificati nella zona di Portanuova. La forte corrente avrebbe trascinato lungo il manto stradale dei cassonetti dell’immondizia presso la zona alta della città.

«Le strade sono praticamente tutte bloccate, sulla città si è abbattuta una grandine con chicchi grandi come palline da baseball, una cosa mai vista». Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, descrive la situazione dopo la violenta grandinata e il nubifragio che si sono abbattuti sulla città. «La situazione è di emergenza, sono stati messi in campo tutti volontari della protezione civile, tecnici comunali e ditte private», spiega ancora il sindaco, «subito dopo la grandinata ho sentito il presidente del Consiglio regionale, che si è attivato per la dichiarazione di stato di emergenza».