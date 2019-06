Buffon in auto senza cintura. E i tifosi si scatenano

Gigi Buffon è stato beccato sulla strada del ritorno. «L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso» si legge sulla sua pagina Facebook, in un post corredato da una sua foto mentre guida un’automobile. L’immagine, però, cattura l’occhio più delle parole, dato che tanti follower fanno notare le sigarette che sbucano dallo sportello e una condotta di guida non proprio irreprensibile. «Accanto a mister Sarri? Sigaretta messaggio subliminale» commenta Stefano, «155 km/h e senza cintura, sicuro che rientri?» gli chiede Luciano. Raffaele prova a difenderlo: «E se fosse in Germania? Lì in autostrada non ci sono limiti». In questi giorni il portiere si è concesso qualche giorno di relax all'isola D'Elba con la compagna Ilaria D’Amico, un po’ di vacanze prima di svelare dove lo porterà il suo futuro.