Troppo chiasso: anziano spara e uccide il proprietario di un chiosco

Troppo chiasso da farlo impazzire. Così un anziano di 83 anni a Palma Campania (Napoli) ha preso la pistola è sceso in strada ed ha sparato uccidendo, la scorsa notte, il proprietario del chiosco, di 67 anni, deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Feriti gravemente anche la figlia e il genero della vittima, soccorsi dal 118 e trasportati negli ospedali di Sarno e Nola. L'anziano, in stato di choc, è stato rintracciato e arrestato dai militari nella sua abitazione. Rinvenuta e sequestrata l'arma utilizzata, una pistola semiautomatica modello "Guardian" calibro 9 regolarmente detenuta. L'arma aveva ancora un colpo in canna e uno nel caricatore.