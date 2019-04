Facebook, Instagram e WhatsApp Down in Europa

A un mese dal blocco più lungo della storia migliaia di utenti segnalano ancora il blocco dei principali social e della app di messaggistica. Prima il rallentamento, poi il ko. Dalle ore 12 circa in tantissimi a registrano il malfunzionamento sia in versione desktop che in versione mobile.

Il blackout dei social di Mark Zuckerberg è stato registrato un po' in tutto il mondo, con picchi in Europa e nelle Sud Est asiatico con rallentamenti, disservizi e addirittura accessi negati. Come riporta il sito downdetector.com dalle 12 di domenica 14 aprile sono centinaia le segnalazioni di problemi con i social e, come sempre accade inq uesti case, su Twitter balzano tra i trending topic gli hashtag #facebookdown, #whatsappdonw e #instagramdown. Questi problemi arrivano un mese dopo il più lungo blackout social della storia: ben 14 ore di disconnessione.