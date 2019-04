Spari in strada, muore un carabiniere. Rabbia Salvini: "Non esca più di galera"

È morto il carabiniere ferito durante una sparatoria avvenuta in centro a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, durante un controllo. La vittima è il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, 46 anni, colpito mentre era in servizio insieme a un collega rimasto ferito. Il conflitto a fuoco è avvenuto nella piazza principale del comune. Subito dopo la sparatoria un uomo è stato fermato: secondo la prima ricostruzione, il militare deceduto era in servizio quando il principale indiziato dell'uccisione, un pregiudicato, avrebbe aperto il fuoco. I colleghi lo hanno portato in caserma per essere interrogato.

"Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le forze dell’ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate" ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, annunciando la morte del carabiniere ammazzato nella sparatoria nel Foggiano.

Mentre il premier Conte ha chiesto un minuto di silenzio per la tragedia, la ministra della Difesa ha espresso il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e ai carabinieri per il militare deceduto in servizio a Cagnano Varano: "Il Paese intero è grato all'Arma. Chi tocca un carabiniere tocca lo Stato!" ha dichiarato. Sul profilo ufficiale Facebook dell'Arma in un post commovente viene ricostruita la vicenda ed espresso il cordoglio dei colleghi e amici.