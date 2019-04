"Al colloquio sganciati il reggiseno". Così le Iene incastrano il porcone

Lavoro super pagato come hostess per eventi in cambio di un "corso di formazione". Le Iene scoprono a Pescara il "metodo Poppe", ideato a Pescara da Giulio Coletta. L'uomo incontra le ragazze dopo aver messo l’annuncio di un lavoro retribuito 2400 euro al mese. Le richieste nel suo ufficio, però, sono bollenti: vanno dallo "slacciare il reggiseno" all’aprire le gambe. “Spesso, però, ti diranno di farlo senza mutandine”, spiega Coletta a una complice delle "Iene" che si finge aspirante hostess. Le richieste, nel corso del colloquio-truffa, si fanno sempre più spinte fino a quando non interviene l’inviato della trasmissione.

