Formigoni va in carcere

Condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell’ambito della vicenda dei presunti fondi neri della fondazione Maugeri. Lo ha deciso la Cassazione, dopo oltre 4 ore di camera di consiglio. Ora la decisione della Suprema Corte sarà trasmessa alla procura generale di Milano per l’esecuzione della pena: Formigoni dovrà andare in carcere. La condanna definitiva per Formigoni è più bassa rispetto a quella inflittagli in appello - 7 anni e 6 mesi - perché è stato dichiarato prescritto il capo di imputazione di corruzione relativo al crac del San Raffaele. "Sono umanamente dispiaciuto per Roberto" commenta il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.