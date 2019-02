Cassonetti bruciati e scontri con la polizia. Gli antagonisti seminano il panico a Torino

Un bus di linea preso d’assalto, auto danneggiate, cassonetti rovesciati e vetrine infrante. Stanno mettendo a ferro e fuoco la città gli antagonisti che a Torino manifestano contro lo sgombero dell’Asilo occupato. A quanto si apprende, al bus, forse abbandonato dall’autista spaventato dai violenti scontri in corso, sarebbero stati spaccati i vetri così come a diverse auto che gli anarchici, forse un migliaio, molti incappucciati o con il casco in testa, hanno incontrato sul loro percorso.

«Galera per questi infami! Ridotti quasi a zero gli sbarchi, adesso si chiudono i centri sociali frequentati da criminali - lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando l’assalto di un gruppo di antagonista a un bus di linea a Torino - Torino ostaggio di qualche centinaio di delinquenti dei centri sociali: tutto il mio supporto ai torinesi e alle Forze dell’Ordine, per questi criminali (che sono stati finalmente sgomberati pochi giorni fa) la pacchia è finita!».