Tragedia al Sestriere: bimba romana si schianta sugli sci e muore

Una bambina di nove anni, romana, è morta in seguito a una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa. La piccola era stata trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, ed è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulla pista di Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.

La bimba si chiamava Camilla ed era di Roma. Si trovava in vacanza con la famiglia in Val di Susa, al Sestriere. Dai primi accertamenti dei carabinieri di Sestriere e Oulx è emerso che la vittima, al momento dell'incidente, indossava regolarmente il casco che è stato posto sotto sequestro insieme all'altro equipaggiamento. Stava sciando con il padre quando, dopo aver perso il controllo degli sci, è uscita di pista precipitando a valle per circa 50 metri per poi sbattere contro una barriera frangivento in legno. L'incidente è avvenuto sulla pista "Imbuto", di media difficoltà e segnalata con il colore rosso.