Notte di paura nel Catanese nei paesi alle pendici dell'Etna dopo quattro scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.8 delle 02.34 che ha avuto che ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia. L'epicentro è localizzato a 9 km di profondità.

La scossa ha provocato il crollo di cornicioni ad Adrano e Biancavilla, i paesi maggiormente interessati dalle scosse nella chiesa di Santa Maria di Licodia e a Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio. Danneggiate anche antiche case rurali. I cittadini dei tre Comuni sono usciti dalle loro abitazioni e sono scesi in strada e la Protezione civile locale ha già provveduto a transennare alcune zone. Ci sarebbero anche feriti non in gravi condizioni. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e ha gettato nel panico le popolazioni del Catanese: da Paternò a Biancavilla, a Ragaina, Belpasso e Adrano centinaia di persone si sono riversate in strada e in tanti hanno passato la notte fuori nel timore di altre scosse.

Il terremoto è avvenuto in una zona ad alta pericolosità sismica, interessata sia dalla sismicità legata all’attività del vulcano Etna sia da eventi di origine tettonica che possono raggiungere magnitudo elevata, come nel caso del 1818 quando si ebbe un evento di magnitudo pari a 6.3.