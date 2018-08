Salvini sui migranti della Diciotti: "I minori possono sbarcare". E a Fico: "Il ministro sono io"

«Tu fai il presidente della Camera, io il ministro dell’Interno di un governo che ha un programma ben preciso». Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in diretta Facebook, ha replicato alla presa di posizione del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha chiesto di far sbarcare i 177 migranti a bordo della nave Diciotti. Salvini ha anche aggiunto che i «29 minori possono sbarcare». Intanto la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona.