Esodo, traffico da bollino nero

Traffico, come da programma, da bollino nero nel weekend che anticipa il Ferragosto, con milioni di veicoli in viaggio verso le località di villeggiatura, sul corridoio adriatico e tirrenico. La circolazione, più densa al mattino, è andata normalizzandosi nel pomeriggio. La situazione rimane comunque da bollino rosso anche per parte di domenica, per passare poi a intensa ma più fluida verso sera. I mezzi pesanti si sono fermati dalle ore 8 fino alle 22 e non circoleranno domenica dalle 7 alle 22. La notte tra venerdì e sabato è stata quella a maggior intensità di traffico dell'estate sul tratto della A4 gestito da Autovie, con volumi elevatissimi che hanno superato i 3mila veicoli l'ora in arrivo dal passante di Mestre in direzione Trieste: per la maggior parte turisti diretti verso le località dell'alto Adriatico, sia italiane che slovene e croate. Un cordone di auto, caravan e roulotte senza soluzione di continuità da Venezia fino a Trieste, per poi proseguire oltreconfine. Alla barriera di Trieste Lisert a lungo 3 chilometri di coda, poi ridotta in serata; sul tratto di A4 tra Padova est e Venezia si sono toccate punte intorno ai 5mila veicoli l'ora.

Disagi si sono registrati nei tratti tradizionalmente battuti dai vacanzieri come la A9, con coda di 5 km tra Como centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera; sulla A10 in direzione Francia, con code fino a 6 km nel savonese e di 1 km tra Bordighera e il confine di Stato. Sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo', a causa delle difficoltà nelle operazioni di imbarco sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello con la chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. I tempi di attesa per i traghetti sono arrivati a toccare le tre ore e personale dell'Anas ha distribuito bottigliette d'acqua agli automobilisti per fronteggiare il caldo. Al Traforo del Monte Bianco sono state registrate code in corrispondenza del piazzale italiano con tempi di attesa previsti di circa 2 ore in direzione della Francia e chiusura del tratto della A5 tra Courmayeur sud e il Traforo in direzione di quest'ultimo. Rallentamenti per traffico intenso anche lungo la SS51 di Alemagna e la SS309 Romea in Veneto, la SS16 nel tratto pugliese e la SS18 nel tratto campano e calabrese. Non si sono verificate particolari criticità, invece, sul raccordo A1/A14 Bologna Casalecchio interessato dal grave incidente di lunedì scorso, grazie alle deviazioni del traffico sia sulla viabilità ordinaria sia sulla viabilità autostradale messe in campo già dalla mattina del 7 agosto.

Per quanto riguarda le ferrovie, dalle 23 di questa domenica alle 7 del 17 agosto sulla linea del Brennero è programmata un'interruzione della circolazione per permettere l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete sulle linee Verona-Brennero e Bolzano-Merano. Tutti i treni regionali tra le stazioni di Brennero e Fortezza, Bolzano e Ora e Bolzano e Ponte d'Adige saranno sostituiti con bus; i treni a lunga percorrenza saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Bolzano e Trento, con possibili ritardi in partenza da Trento; dall'11 al 14 agosto i treni EuroCity 86 e 87, anziché via Brennero, percorreranno la via Tarvisio-Villaco-Salisburgo con partenza anticipata da Venezia. Importanti interventi infrastrutturali interesseranno anche la linea Torino-Modane a Oulx e Sant'Antonino, nel torinese. Sono previsti bus sostitutivi tra le stazioni di Avigliana e Modane fino a martedì 14. I treni regionali di Trenitalia delle relazioni Torino-Susa e Torino-Bardonecchia/Modane faranno capolinea nella stazione di Avigliana. Da qui i viaggiatori potranno utilizzare i servizi sostitutivi con bus. Cancellati i collegamenti internazionali Torino-Modane-Parigi.