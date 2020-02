Kaspersky e Computer Gross siglano un nuovo accordo per ampliare il portfolio di soluzioni Kaspersky da distribuire

(Milano,30 gennaio 2020) - Milano, 30 gennaio 2020-Kaspersky, azienda di sicurezza informatica a livello globale, consolida la propria partnership con Computer Gross, distributore di soluzioni ICT leader in Italia, rinnovando e ampliando l’accordo di distribuzione dei prodotti della cybersecurity house. Dal 2020, infatti, Computer Gross, oltre a distribuire le soluzioni delle categorie Enterprise e Canale, distribuirà anche i prodotti pacchettizzati: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Small Office Security. Le due aziende condividono la loro visione sulla sicurezza e l’impegno a sensibilizzare pubblico e imprese sui rischi legati a queste tematiche.

La partnership con Computer Gross è in linea con i risultati dell’IT Security Economics Report di Kaspersky, nel quale si dichiara che il 66% delle PMI e delle enterprise prevede di aumentare gli investimenti in personale di sicurezza interno nel 2020.

Nonostante ciò non tutte le aziende prendono attualmente provvedimenti concreti contro attacchi informatici, data breach e danni reputazionali. Il comprovato know-how di Computer Gross supporterà queste realtà nella scelta della soluzione adeguata alle necessità aziendali e potrà colmare le lacune interne sulla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le PMI.

La modalità di acquisto B2B Stores, già attiva, vedrà ampliato il ventaglio di prodotti offerti, per assicurarne una distribuzione capillare. Computer Gross vanta sul territorio italiano 15 punti strategici per essere vicino ai rivenditori, consolidare le relazioni con i professionisti e offrire così valore aggiunto al mercato. In tal modo, sarà possibile portare la cultura della cybersecurity in modo granulare, anche a livello locale.

Nel marzo 2019, Kaspersky e Computer Gross avevano annunciato la firma di un primo accordo per la distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD), consolidando una partnership già avviata. L’accordo attuale si inserisce nella prospettiva di ampliare e presidiare il canale dei rivenditori.

«La validità delle nostre soluzioni è un punto imprescindibile della nostra offerta lo dimostra anche il fatto che secondo GFK, Kaspersky si conferma, da ormai 5 anni, leader nei canali della grande distribuzione di elettronica di consumo e dei rivenditori specializzati. Ovviamente rimane fondamentale il supporto dei nostri partner per garantire la presenza dei nostri prodotti sul mercato. L’avanzamento della tecnologia deve essere accompagnato dalla sua distribuzione a un pubblico sempre più ampio. In questo compito ci supporterà sempre più anche Computer Gross, che metterà a disposizione la sua consulenza e conoscenza del mercato», ha affermato Matteo Bosis, Head of Tangible di Kaspersky.

Il report “IT Security Economics in 2019” è disponibile a questo link.

I corsi di specializzazione e formazione integrati nel Kaspersky partner program consentono ai partner interessati di diventare esperti di sicurezza informatica e offrire un valore aggiunto ai propri clienti. «L’accordo appena formalizzato si inserisce in una comune strategia e testimonia una visione e un impegno condivisi nel campo della sicurezza al fine di sensibilizzare il Canale sui rischi legati a queste tematiche, presentando un’ offerta di soluzioni completa e accessibile.» - afferma Daniele Mazzantini, Business Unit Manager – Device Division Computer Gross

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su Computer Gross

Computer Gross dall'inizio delle attività anticipa le trasformazioni della figura del distributore, distinguendosi sul mercato ICT in qualità di operatore evoluto che gestisce in misura sempre maggiore una quota del valore aggiunto destinato al canale dei Rivenditori. Questa scelta ha permesso di passare da un fatturato di 7 milioni di euro nel 1994 ad un fatturato di oltre 1,350 Mrd di Euro nel 2019. Oltre alle affidabili e collaudate attività di box-moving, Computer Gross fornisce al canale un supporto completo su tutti i prodotti distribuiti attraverso uno staff di oltre 400 persone qualificate e certificate sui prodotti e soluzioni, diversificandosi dai competitor, per il Valore aggiunto che riesce a trasferire alla rete dei rivenditori. Dai 100 rivenditori iniziali, Computer Gross nel 2019 ha superato la soglia dei 13.500 clienti grazie anche al supporto dei responsabili commerciali di Area dislocati capillarmente sull'intero territorio nazionale. La specializzazione delle persone è il punto di forza delle divisioni di business dedicate ai principali Vendor del settore. Per maggiori informazioni, visitare www.computergross.it

