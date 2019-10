Cooperfidi si allea con Sefea Impact per portare innovazione al settore NO-PROFIT

(Roma, 4 ottobre 2019) - Roma, 4 ottobre 2019 - Cooperfidi Italia (www.cooperfidiitalia.it), è il confidi dell’economia cooperativa, specializzato nell’economia sociale e del settore primario. Potenzia ora la sua presenza nel settore no-profit alleandosi con Sefea Impact SGR SpA, (https://sefeaimpact.it/), società di Gestione del Risparmio che adotta una strategia di impact investing e punta a generare un impatto positivo misurabile oltre ad un rendimento economico investendo in imprese a vocazione sociale e/o ambientale nei seguenti campi:

• Istruzione ed educazione

• Alimentare e biologico

• Salute e benessere

• Energie rinnovabili

• Turismo sociale, servizi culturali e ricreativi

• Housing sociale

• Gestione e riciclo dei rifiuti

Il settore sociale è da sempre labour intensive, caratterizzato da basse marginalità, una committenza prevalentemente pubblica, modesta propensione agli investimenti diversi da quelli di natura immobiliare.

Cooperfidi e Sefea Impact hanno sottoscritto una convenzione che permetterà al Confidi di garantire a Sefea Impact i finanziamenti da questa concessi alle imprese ed organizzazioni già capitalizzate con un proprio intervento.

Un primo esempio di questa attività è la garanzia rilasciata da Cooperfidi su un finanziamento deliberato da Sefea Impact ad Oltre Open Innovazione Hub (https://oltreinnovation.it/), startup innovativa con sede a Catanzaro che offre sul territorio nazionale servizi evoluti per l’innovazione in ambito sociale. Una società che agevola l’incontro tra domanda e offerta di innovazione sociale e tecnologica, promuovendo la cultura digitale attraverso una Academy multidisciplinare e multilivello. Opera con partner estremamente qualificati quali: l’Università della Calabria, Banca Etica, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Brodolini.

Mauro Frangi, Presidente Cooperfidi Italia, commenta: "La firma di questa convenzione è un’ottima notizia. Permetterà all’economia sociale di potenziare la propria efficienza mediante operazioni di espansione aziendale, consolidamento, fusioni, spin-off. Cooperfidi con questa iniziativa intende accrescere la sua capacità di assistere l’economia sociale mettendo a disposizione strumenti per sviluppare il ricorso a fonti di credito alternative a quello bancario: un'operazione per accorciare la distanza tra le imprese sociali e i capitali necessari al loro consolidamento e sviluppo, anche in territori, come il Mezzogiorno, in cui operare con il solo credito ordinario risulta particolarmente complesso."

Fabio Salviato, Presidente di Sefea Impact, aggiunge “Questo accordo rappresenta il primo passo in un percorso di collaborazione commerciale fra Sefea Impact e Cooperfidi, in quanto condividiamo gli stessi valori, nonché l’obiettivo di intervenire a supporto delle realtà dell’economia sociale che non sono servite dalle istituzioni finanziarie mainstream, soprattutto se si tiene conto del fatto che interveniamo nel capitale.”

Contatti:

Alessia Chinellato - Cooperfidi Italia

E-mail:alessia.chinellato@cooperfidiitalia.it