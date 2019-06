Calciomercato: Manolas e Milinkovic-Savic pronti a lasciare Roma e Lazio

Roma, 20 giugno 2019 - Possibile divorzio anche tra Icardi e la nuova Inter di Conte. Per andare a caccia di una super quota occhio a Cristiano Ronaldo: l'addio a sorpresa alla Juventus vale per Planetwin365 ben 9 volte la posta

Roma, 20 giugno 2019 – Voci, notizie, suggestioni: il calciomercato è così. Fa sognare e disperare al tempo stesso, tiene i tifosi con il fiato sospeso. Di trattative ce ne sono molte, di idee ancora di più. Su Planetwin365 si può scommettere su quello che sarà il futuro dei giocatori al centro delle più forti voci di mercato.

Quagliarella, capocannoniere dell'ultimo campionato, potrebbe lasciare la Sampdoria: il suo addio ai blucerchiati è in lavagna a 2,35, a 1,44 la permanenza. Fra gli attaccanti dovrebbe cambiare squadra Romelu Lukaku, la cui partenza dal Manchester United è proposta a 1,28 (a 2,95 la conferma). Rischia la cessione Dybala (a 2,02 la partenza, a 1,60 un altro anno a Torino), così come Sané del City, la cui cessione si può giocare a 1,53 (a 2,14 la permanenza). Altamente improbabile che a cambiare squadra siano Immobile, Kane e Milik, tutti proposti a 6,00 (a 1,05 le loro cessioni).

Insigne dovrebbe restare a Napoli (partenza a 4,95), e Son dovrebbe continuare a indossare la maglia del Tottenham (cessione a 4,40). Appare scontato anche l'addio di Icardi all'Inter, dopo che il nuovo allenatore dei nerazzurri Antonio Conte ha già fatto sapere di non gradirne la presenza. Maurito con un'altra maglia vale quota 1,28, mentre a 2,95 la sua comunque improbabile permanenza in nerazzurro. Ed anche tra le quote per il calciomercato è protagonista Cristiano Ronaldo: la sua partenza da Torino vale una fantastica quota 9,00.

Grandi colpi possibili anche a centrocampo: che Milinkovic-Savic lasci la Lazio appare scontato, la quota a tal proposito è 1,38. Il gioiello dell'Ajax Ziyech ha chiesto la cessione, per questo su Planetwin365 la sua partenza si può giocare a 1,50. In bilico c'è anche Perisic: la cessione del croato vale 2,85 volte la posta. Rischia la cessione anche Kessié, con cui il Milan punta a fare una plusvalenza: il suo addio è in lavagna a 1,95.

Più difficile che a partire sia Modric, che un anno fa sembrava però destinato a lasciare il Real Madrid. La sua cessione è proposta a 5,95. In difesa si sta trattando il passaggio di Manolas al Napoli: l'addio del greco alla capitale si può giocare a 1,14.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com