"Tutto è possibile" non si ferma, Geolier resta in vetta

11 settembre 2026 a

a

a

Non cambia il podio della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi. Sul gradino più alto, infatti, si conferma Geolier con 'Tutto è possibile', seguito sul secondo da "Vangelo" di Shiva. Terza posizione, come 7 giorni fa, per 'Tutta vita (Sempre)' di Olly. Conquista un posto, ed è quarto, Bresh con "Mediterraneo (Dopo il mare)". Novità, invece, in quinta posizione dove arriva direttamente "Vita, morte e miracoli" di J- Ax, seguito da Bad Bunny con "Debí tirar más fotos" che si conferma sulla sesta piazza. E' ancora settima Anna con "Million Dollar Babe" così come resta ottavo Kid Yugi con "Anche gli eroi muoiono". Scala un gradino ed è nono Artie 5ive con 'La Bellavita' mentre Geolier con 'Dio lo sa - Atto II' che era nono, è ora decimo.

Sul fronte dei singoli, 'La testa gira' di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa riconquista il gradino più alto del podio, (sette giorni fa era secondo) seguito da Geolier con "Canzone d'amore" che conquista due posizioni. Resta al terzo posto 'Dai Dai' di Shakira & Burna Boy mentre guadagna una piazza, ed è quarto, 'Ossessione' di Samurai Jay & Vito Salamanca. 'Da Dio'di Bresh passa dal sesto al quinto posto, seguito da "Movin' to the Sun' di Hugel, Ismael Angel & Ultra Naté. Balza in avanti, dal decimo al settimo posto, per 'Swag Music' di Artie 5ive mentre resiste all'ottavo "Sorry Scusa Lo Siento" dei Pinguini Tattici Nucleari. Scivola, invece, dalla prima alla nona posizione Shiva con "Bugie" mentre chiude la top ten "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante, Delia, Shiva e Geolier che era undicesimo.