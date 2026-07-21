Claudio Baglioni annuncia due concerti a Roma: dove monterà il palco

21 luglio 2026 a

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Con lo show "Che notte è questa!", Claudio Baglioni inaugura e conclude il "GrandTour La vita è adesso", il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma - la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l'attenzione e l'adesione collettiva - il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli. Il 24 ottobre 2026, l'avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori.

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A 44 e a 17 anni da quei giorni, si festeggerà un'esperienza meravigliosa e quell'àmbito, unico e particolare, tornerà a essere il centro della musica. Il 23 ottobre 2027, il GrandTour terminerà a via dei Fori Imperiali, nell'immortale area archeologica più famosa al mondo, tornando nella sede dei memorabili eventi del 1996 e del 2010 che, allora, al Colosseo e al Vittoriano, videro la partecipazione di oltre 650.000 persone. A distanza di 31 e di 17 anni, quella connessione profonda, fatta di emozioni condivise, respirerà nuova aria sotto il cielo eterno di Roma.