Meteo, l'autunno parte con il caldo: alta pressione padrona, ma poi…

Foto: Lapresse

Pina Sereni 21 settembre 2026 a

a

a

L'autunno inizia con l'alta pressione. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica all'inizio di questa settimana vede un vasto e robusto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale, con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Condizioni di tempo per lo più asciutto sull'Italia ad eccezione di qualche fenomeno su Calabria e Sicilia. Poco da segnalare nei prossimi giorni con la nostra Penisola che resterà sempre sul bordo dell'alta pressione mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda si muoverà tra Europa orientale e Balcani. Da metà settimana ci attendiamo un calo delle temperature sui settori orientali dell'Italia con valori che potrebbero scendere anche di 3-4 gradi al di sotto delle medie del periodo, specie sul medio-basso Adriatico. Tra Giovedì e Venerdì gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece un nuovo impulso in discesa sul Mediterraneo centrale. Questo potrebbe essere accompagnato da aria più fresca e portare alla formazione di un minimo di pressione al suolo sul Mar Tirreno con conseguente rapida fase di maltempo per le regioni del Centro-Sud. Ritorno dell'alta pressione poi dall'ultimo weekend di settembre.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 21 settembre

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente dalla mattina e per il resto della giornata; qualche addensamento in più sul Trentino-Alto Adige nelle ore mattutine in rapido smaltimento. Non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Lazio, Marche e Abruzzo, più stabile sulla Toscana e sull'Umbria. Nel pomeriggio tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con schiarite diffuse; in serata e in nottata condizioni asciutte con nuvolosità residua sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia, tempo stabile sulla Sardegna. Nel pomeriggio temporali localizzati su Calabria e Sicilia a partire dalle zone interne con sconfinamento sulle zone occidentali, fenomeni più sparsi sulla Sardegna; asciutto altrove. In serata variabilità residua su Calabria e Sicilia con progressivo miglioramento, ampie schiarite sul resto del Sud. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.