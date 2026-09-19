Honduras lancia il piano contro la siccità: "Pioggia artificiale. Così bombarderemo le nuvole"

Luigi Frasca 19 settembre 2026 a

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Per sopperire alla lunga siccità che ha colpito e vessato il paese, il ministero dell'Agricoltura dell'Honduras è pronto ad avviare un programma di bombardamento delle nuvole. L'iniziativa punta a una stimolazione artificiale delle precipitazioni per salvaguardare i raccolti e le risorse idriche in una area di quasi due milioni di ettari, concentrandosi soprattutto sulla regione del Corredor Seco. Mezzi e uomini designati, fa sapere il ministro Moisés Molina, si trovano già sul territorio ma le operazioni di volo prenderanno il via solo quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno. A quanto si apprende "non tutte le nuvole possono essere utilizzate per questo scopo". Il piano prevede di includere anche i settori limitrofi alla capitale Tegucigalpa, con l'obiettivo di proteggere il livello delle dighe e garantire il rifornimento d'acqua potabile alla popolazione.