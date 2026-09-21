Prezzi benzina e diesel, la corsa dei costi non si ferma: record senza sosta. Le ultime medie

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Pina Sereni 21 settembre 2026 a

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Continua a macinare record il prezzo del gasolio alla pompa, con l'aumento dell'accisa in vigore da venerdì che nel fine settimana si è compiutamente riversato sul prezzo medio nazionale, balzato abbondantemente sopra quota 2,33 euro. Rincara la benzina, a poco più di sei centesimi dal record storico del 17 marzo 2022. Nel frattempo, tornano a salire anche le quotazioni dei prodotti raffinati sul mercato del Mediterraneo. Lo segnala la Staffetta Quotidiana osservando come oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155euro/l per la benzina (+6 millesimi rispetto a venerdì), 2,336 euro/l per il gasolio (+42), 0,748 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,874 euro/kg per il metano (+12). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,245 euro/l per la benzina (+4), di 2,414 euro/l per il gasolio (+39), 0,885 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,797 euro/kg per il metano (+3). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per Q8 e Tamoil si registra un rialzo di cinque centesimi al litro sul diesel.

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Anche all’estero non se la passano bene. Il prezzo del gasolio in Francia si attesta su una media di quasi 2,41 euro, secondo un'analisi dell'AFP basata su dati pubblici; si tratta di un nuovo record nel contesto di una crisi geopolitica che sta causando forti perturbazioni negli approvvigionamenti. In mattinata il prezzo al litro del gasolio ha raggiunto i 2,4097 euro - secondo una media calcolata dall'AFP sulla base dei prezzi esposti domenica in oltre 8.700 stazioni di servizio sul sito del Ministero dell'Economia (Prix-carburants.gouv.fr) - superando il precedente record stabilito il giorno prima. Con una media di oltre 2,17 euro al litro registrata domenica mattina in più di 6.700 stazioni, la SP95-E10 - il carburante più venduto in Francia - viaggia ormai da oltre dieci giorni al di sopra del picco toccato nel 2022. Domenica la SP98 ha superato in media i 2,28 euro, secondo una rilevazione effettuata in oltre 6.800 stazioni.