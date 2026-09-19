Strage di Modena, “atto chiaramente terroristico”. La svolta grazie alla perizia

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Angela Barbieri 19 settembre 2026 a

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"Si tratta di un atto chiaramente terroristico, non ci sono dubbi. È doveroso sottolineare che dal punto di vista tecnico, per configurare l'atto terroristico, è indispensabile che il soggetto lo abbia voluto compiere con tali intenzioni. Aspetto quindi l'esito della perizia per contestare questa aggravante alla Procura di Modena. Il rischio è che ci si trovi di fronte a un terrorista: se fosse un 'lupo solitario' o abbia agito a livello organico non lo so". È quanto afferma, parlando con la stampa locale, l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste a Modena il fratello e la sorella di Monica Esposito, la donna rimasta uccisa nella città emiliana dopo che lo scorso 16 maggio il 31enne Salim El Koudri, alla guida di un'auto, è piombato sui passanti provocando otto feriti e il successivo decesso della 55enne.

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In attesa dell'esito della perizia psichiatrica sull'uomo, resa nota presumibilmente lunedì, è già trapelato che El Koudri abbia sì un disturbo psichiatrico ma che quel giorno era capace di intendere e di volere. Esiti che saranno condivisi coi consulenti di tutte le parti in causa con la discussione successiva in aula il 2 ottobre. El Koudri è accusato di strage con la possibile aggravante di terrorismo.

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Di diverso avviso rispetto a Cataliotti è l’avvocato di El Koudri Fausto Gianelli: “Negli ultimi mesi gli unici contatti emersi dal suo telefono sono nei confronti di padre, madre e agenzie per il lavoro. Non ha mai frequentato moschee o centri islamici, i video sono in lingua italiana e inglese, non araba. Non ha consapevolezza religiosa e non si può parlare di radicalizzazione. Inoltre anche le ricerche sul web sono sconclusionate e riguardano più argomenti. C’è Isis e Daesh, ma c’è anche Elettra Lamborghini e altri siti a sfondo sessuale”.