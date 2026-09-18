Alessandro Di Battista svela le sue condizioni: "Finalmente sono a casa"
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Un'odissea durata poco più di venti giorni. Alessandro Di Battista sta "molto meglio" e "finalmente" è tornato a casa. E' lo stesso ex esponente del Movimento 5 Stelle ad annunciarlo sui suoi profili social, con un post nel quale - per la prima volta da quel malore accusato lo scorso 28 agosto nella località Santa Clara, a Cuba, - si ritrae nel suo nuovo aspetto dopo l'intervento chirurgico alla testa insieme al presidente di "Schierarsi" Luca Di Giuseppe.
Dal suo rientro in Italia, sul leader dell'associazione da lui fondata aleggiava legittimamente un velo di mistero. Solo gli amici e i parenti più stretti conoscevano le sue reali condizioni di salute. Ora, Di Battista ha scelto di uscire allo scoperto tanto che - anticipa - "nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". Probabilmente, comprenderà una riabilitazione anche motoria.