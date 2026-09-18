Alessandro Di Battista svela le sue condizioni: "Finalmente sono a casa"

Luca De Lellis 18 settembre 2026 a

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Un'odissea durata poco più di venti giorni. Alessandro Di Battista sta "molto meglio" e "finalmente" è tornato a casa. E' lo stesso ex esponente del Movimento 5 Stelle ad annunciarlo sui suoi profili social, con un post nel quale - per la prima volta da quel malore accusato lo scorso 28 agosto nella località Santa Clara, a Cuba, - si ritrae nel suo nuovo aspetto dopo l'intervento chirurgico alla testa insieme al presidente di "Schierarsi" Luca Di Giuseppe.

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Dal suo rientro in Italia, sul leader dell'associazione da lui fondata aleggiava legittimamente un velo di mistero. Solo gli amici e i parenti più stretti conoscevano le sue reali condizioni di salute. Ora, Di Battista ha scelto di uscire allo scoperto tanto che - anticipa - "nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare". Probabilmente, comprenderà una riabilitazione anche motoria.