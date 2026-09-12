Alessandro Di Battista è atterrato a Roma. Come sta e le ipotesi sul malore

Ignazio Riccio 12 settembre 2026 a

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Si è concluso questa mattina il lungo viaggio di rientro di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato alle 7.30 di sabato 12 settembre 2026 all'aeroporto di Ciampino, a bordo dell'aeroambulanza partita da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso.

Il decollo dall’isola era avvenuto venerdì 11 settembre alle 17, ora italiana, e il tragitto è durato complessivamente circa dodici ore. Le condizioni cliniche di Di Battista hanno imposto un protocollo di sicurezza rigoroso: volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo, con uno o più scali lungo il percorso.

Ad attendere l'aereo c'era già un'ambulanza, che ha trasferito l'ex deputato al Policlinico Gemelli per proseguire gli accertamenti e le cure. Il rientro era stato tentato una prima volta lo scorso 4 settembre, per poi slittare: la partenza effettiva di venerdì è stata confermata solo poche ore prima del decollo, segno delle incertezze legate al quadro clinico del paziente.

Di Battista si trovava sull'isola caraibica per le riprese di un documentario commissionato da “Il Fatto Quotidiano” quando, il 28 agosto, ha accusato un fortissimo mal di testa. Il primo ricovero è avvenuto in una struttura di Santa Clara; le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento a L'Avana, presso l'ospedale Hermanos Ameijeiras, dove nei giorni successivi è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico d'urgenza, seguito da un periodo in terapia intensiva.

A seguirlo da vicino, oltre ai medici cubani, sono arrivati anche due specialisti del Policlinico Gemelli inviati appositamente da Roma: il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l'anestesista-rianimatrice Isabella Melchionda. Al suo fianco, in queste settimane complicate, sono rimasti la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e l'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione “Schierarsi”. Proprio quest'ultimo, alla vigilia della partenza, aveva pubblicato sui social una foto dell'aeroambulanza accompagnata da un saluto affettuoso all'amico e da un ringraziamento ai medici cubani per l'assistenza prestata in quelle che ha definito "giornate infinite".

Al momento non è stata diffusa alcuna diagnosi ufficiale sulle cause del malore. Secondo una ricostruzione del sito “Il Politico”, tra i neurologi esterni circolerebbe l'ipotesi di un'emorragia subaracnoidea da aneurisma, ma si tratterebbe appunto di una valutazione non confermata dai medici che hanno effettivamente seguito il caso. La stessa fonte osserva come la convalescenza rischi ora di tenere Di Battista fuori dai giochi rispetto a un eventuale ruolo nella partita, tutta politica, legata al futuro simbolo del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni del 2027.