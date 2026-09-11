Di Battista atteso a Roma sabato: postata la foto dell'aeroambulanza

Foto: LaPresse

11 settembre 2026 a

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L'ex deputato M5S Alessandro Di Battista è partito con un volo sanitario da L'Avana per fare rientro in Italia. L'arrivo dovrebbe essere previsto per la giornata di sabato 12. Intanto Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, ha postato sui social una foto dell'aereo che lo sta portando in Italia da Cuba. "Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora. Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite", scrive.

Mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage, il 28 agosto scorso era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. Dopo un primo tentativo di rientro il 4 settembre, a causa del peggioramento delle condizioni, i medici avevano deciso di intervenire operandolo. L'associazione Schierarsi, fondata da Di Battista, aveva aggiornato sul suo stato di salute dicendo che si trovava nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, senza però aggiungere dettagli su diagnosi e prognosi.