MeteoGiuliacci: "Un primo assaggio". Cosa arriverà nel fine settimana

10 settembre 2026 a

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Ci attende un weekend dinamico tra gli ultimi strascichi del fronte attuale e i primi segnali di stabilità dell’anticiclone delle Azzorre che si rafforzerà di più la prossima settimana. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 12 settembre l’Italia sarà divisa a metà: piogge attese su Centro-Sud, Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre sul resto della Penisola migliorerà con sole e temperature nelle medie.

Meteo, crollo di 10 gradi e tanta pioggia. Giuliacci: tutte le del cambio del tempo

Domenica 13 settembre sarà più stabile al Centro con residui rovesci brevi alternati a schiarite su Puglia, Calabria e Sicilia, poi il definitivo arrivo dell’alta pressione che porterà una settimana più tranquilla.