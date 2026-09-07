Meteo, ci siamo: "Finalmente la fine del caldo". Giuliacci conferma la data

07 settembre 2026 a

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Finalmente la fine del caldo. Tra il 9 e il 13 settembre una perturbazione attraverserà progressivamente l’Italia, portando piogge, temporali e un deciso calo delle temperature. Lo riportano le previsioni meteo di Mario Guliacci in un video. «La perturbazione arriverà il 9 e comincerà a interessare il Nord Italia, poi il 10 anche il Centro, quindi l’11, il 12 e il 13 le regioni meridionali», spiega il meteorologo sul canale YouTube MeteoGiuliacci .

Il passaggio del fronte porterà un calo termico significativo, con temperature in diminuzione di 8-10 gradi al Centro-Nord, di 5-6 gradi al Sud e di 3-4 gradi sulle isole maggiori. Sulle regioni centro-settentrionali i valori scenderanno ovunque sotto i 30 gradi, mentre al Sud si resterà sotto i 32. Qualche punta di 34-35 gradi potrebbe ancora resistere sulle isole maggiori, ma entro il 15 settembre «sembra che le temperature siano ovunque sotto i 30 gradi», spiega Giuliacci.

Arriva la goccia fredda: maltempo e calo termico, c'è la fine dell'estate e del caldo

La perturbazione sarà accompagnata anche da piogge localmente abbondanti. Le precipitazioni più significative sono attese in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Piogge più scarse interesseranno invece le altre regioni, mentre sulle estreme aree meridionali e sulle isole maggiori gli accumuli potrebbero risultare particolarmente contenuti.