Meteo, ondata di caldo al suo apice. Giuliacci: "La data della svolta"

Pina Sereni 28 agosto 2026 a

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L’ondata di caldo africano raggiunge il suo apice al Centro-Sud, con valori ancora molto elevati fino a sabato 29 agosto. Si potranno superare i 40 gradi in quasi tutta la Sardegna, mentre domani temperature intorno ai 40 gradi interesseranno diverse aree del Mezzogiorno. Secondo le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci, però, la fase più intensa è ormai vicina alla conclusione.

«Già a partire da domenica 30 sembra che le temperature cominceranno a scendere al Centro-Nord e poi anche al Sud», spiega il colonnello in un video sul canale Yotube MeteoGiuliacci . È prevista una lieve ripresa del caldo intorno al 2 settembre, ma successivamente «scenderanno definitivamente ovunque».

Sabbia del Sahara e caldo africano sopra i 40 gradi: fine estate con l'ultima fiammata

A determinare il cambio di scenario sarà l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica, che tra il 2 e il 4 settembre porterà «molti rovesci temporali» sulle regioni settentrionali, sulle aree adriatiche e successivamente anche al Sud. Si profila dunque una vera svolta, con la fine della lunga fase di caldo africano e un ritorno a condizioni più instabili e fresche.