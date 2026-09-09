Meteo, crollo di 10 gradi e tanta pioggia. Giuliacci: tutte le del cambio del tempo

09 settembre 2026 a

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È iniziato il brusco calo delle temperature accompagnato dall’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali, inizialmente al Nord e poi progressivamente anche al Centro-Sud.

«Oggi le temperature saranno in calo al Nord addirittura di 10 gradi, tranne che in Emilia-Romagna, dove il calo sarà da domani», spiega nelle sue previsioni meteo il colonnello Mario Giuliacci. Tra venerdì e sabato è attesa una diminuzione di 8-10 gradi su tutte le regioni centrali, oltre che su Puglia e Campania. Tra sabato e domenica il calo interesserà anche la Calabria, con una diminuzione di circa 10 gradi. Sulle isole maggiori il calo sarà più contenuto, intorno ai 4-5 gradi, ma anche qui le temperature resteranno comunque sotto i 30 gradi.