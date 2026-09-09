Meteo, crollo di 10 gradi e tanta pioggia. Giuliacci: tutte le del cambio del tempo
È iniziato il brusco calo delle temperature accompagnato dall’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali, inizialmente al Nord e poi progressivamente anche al Centro-Sud.
«Oggi le temperature saranno in calo al Nord addirittura di 10 gradi, tranne che in Emilia-Romagna, dove il calo sarà da domani», spiega nelle sue previsioni meteo il colonnello Mario Giuliacci. Tra venerdì e sabato è attesa una diminuzione di 8-10 gradi su tutte le regioni centrali, oltre che su Puglia e Campania. Tra sabato e domenica il calo interesserà anche la Calabria, con una diminuzione di circa 10 gradi. Sulle isole maggiori il calo sarà più contenuto, intorno ai 4-5 gradi, ma anche qui le temperature resteranno comunque sotto i 30 gradi.
Sul fronte delle precipitazioni, già mercoledì arriverà una perturbazione con piogge al Nord e, verso la fine della giornata, anche sulla Toscana. «Attenzione, potrebbero esserci già i primi temporali violenti in Toscana, sulle Prealpi e nel Centro-Orientale», è l'avvertimento dell'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Giovedì i temporali si estenderanno alle regioni centrali, mentre tra venerdì, sabato e domenica il maltempo raggiungerà anche il Sud. Sulle regioni meridionali la fase instabile potrebbe proseguire fino a lunedì.