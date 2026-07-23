MeteoGiuliacci: "Torna il caldo africano". Quando salgono le temperature
Le previsioni per la prossima settimana indicano un ritorno e un deciso rinforzo dell’anticiclone che porterà una nuova ondata di caldo intenso in Italia. Nei primi giorni avremo ancora le ultime precipitazioni legate al fronte temporalesco di domenica 26 luglio, con fenomeni anche forti sulle Alpi orientali e in Puglia, mentre altrove prevarrà il sole e ci sarà un lieve aumento delle temperature.
I giorni peggiori dell'estate. Giuliacci: "Grandine di grosse dimensioni"
Come anticipato dal sito meteogiuliacci.it Dal 29 luglio l’alta pressione si estenderà verso nord consolidando la stabilità e facendo schizzare i valori termici: masse d’aria molto calde e umide dal Mediterraneo porteranno massime intorno ai 35°C sulle pianure del Nord e su gran parte del Centro-Sud, con punte anche superiori e un aumento dell’afa soprattutto nei centri abitati e lungo le coste. Si tratta della quarta ondata di caldo dell’estate e ci accompagnerà nella prima parte di agosto.