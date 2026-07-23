MeteoGiuliacci: "Torna il caldo africano". Quando salgono le temperature

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23 luglio 2026 a

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Le previsioni per la prossima settimana indicano un ritorno e un deciso rinforzo dell’anticiclone che porterà una nuova ondata di caldo intenso in Italia. Nei primi giorni avremo ancora le ultime precipitazioni legate al fronte temporalesco di domenica 26 luglio, con fenomeni anche forti sulle Alpi orientali e in Puglia, mentre altrove prevarrà il sole e ci sarà un lieve aumento delle temperature.

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