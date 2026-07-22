Meteo, i giorni peggiori dell'estate. Giuliacci: "Grandine di grosse dimensioni", dove e quando

Pina Sereni 22 luglio 2026 a

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Quella in corso potrebbe essere la "settimana più temporalesca dall'inizio dell'estate". È la previsione di Mario Giuliacci, che segnala una fase caratterizzata da frequenti rovesci e temporali, con il rischio di grandinate localmente intense in diverse aree della Penisola.

Secondo il meteorologo, la giornata di oggi, mercoledì, dovrebbe trascorrere senza fenomeni particolarmente diffusi, ma il peggioramento è atteso già da giovedì 23 luglio. "Un'altra giornata temporalesca", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , interesserà soprattutto Emilia-Romagna e le zone interne del Centro, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali accompagnati anche da grandinate.

L'instabilità proseguirà anche venerdì, quando i fenomeni si sposteranno verso il Centro-Sud. Le regioni maggiormente esposte saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con il rischio di nuovi temporali e grandine. Giuliacci avverte che i chicchi "possono essere anche di grosse dimensioni", rendendo necessario prestare particolare attenzione nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.