MeteoGiuliaccI, quando si attenua l'anticiclone: "Scendono le temperature"

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20 luglio 2026 a

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In questa settimana l’anticiclone africano si indebolirà: il Nord ha già risentito dell’arrivo di correnti fresche dalla Scandinavia e nei prossimi giorni toccherà anche a Centro e Sud con un forte calo delle temperature. Martedì 21 luglio è attesa forte instabilità al Centro-Nord con possibili fenomeni anche intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento, mentre al Sud e sul versante tirrenico centrale non ci saranno ancora novità.

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