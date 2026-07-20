MeteoGiuliaccI, quando si attenua l'anticiclone: "Scendono le temperature"
In questa settimana l’anticiclone africano si indebolirà: il Nord ha già risentito dell’arrivo di correnti fresche dalla Scandinavia e nei prossimi giorni toccherà anche a Centro e Sud con un forte calo delle temperature. Martedì 21 luglio è attesa forte instabilità al Centro-Nord con possibili fenomeni anche intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento, mentre al Sud e sul versante tirrenico centrale non ci saranno ancora novità.
"Ancora caldo ma si cambia". MeteoGiuliacci: quando arrivano le correnti
Come descritto da meteogiuliacci.it mercoledì 22 luglio le temperature caleranno in modo deciso al Nord grazie a venti settentrionali che abbasseranno soprattutto i valori serali e notturni e anche il Sud inizierà a sentire gli effetti del fresco, con possibili rovesci sugli Appennini e lungo le coste adriatiche centro-meridionali. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio la pressione tornerà a salire portando maggiore stabilità, cieli soleggiati e temperature gradevoli su tutta la penisola, con solo qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini e un caldo che rientrerà senza eccessi; venerdì 24 sarà la giornata più stabile, anche se già nel prossimo weekend le previsioni indicano un possibile nuovo aumento dell’instabilità con il ritorno di temporali.