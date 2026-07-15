MeteoGiuliacci: "Ancora caldo ma si cambia". Quando arrivano le correnti

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15 luglio 2026 a

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L’ondata di caldo ci accompagnerà ancora per qualche giorno e solo nel prossimo fine settimana arriveranno le prime novità. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it , sabato 18 luglio il caldo resterà intenso su tutta l’Italia con cieli sereni al mattino, mentre nel pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e temporali sulle Alpi, sulle Prealpi nord-orientali e a tratti anche nelle pianure vicine e in Emilia-Romagna; dove passeranno i temporali si avvertirà già un leggero calo delle temperature.

"Rischio grandine come palle da baseball". Dove c'è allerta arancione

Domenica 19 luglio l’anticiclone si indebolirà per l’arrivo di correnti fresche dalla penisola scandinava e il caldo lascerà spazio a un deciso calo termico al Nord e al Centro, con instabilità e temporali soprattutto sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino centrale. Queste condizioni più fresche potrebbero poi proseguire anche nella prossima settimana.