3bmeteo: "Stop al grande caldo". Quanti gradi perderemo

Foto: Ansa

21 luglio 2026 a

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Finalmente il gran caldo mollerà la presa anche al Centro-Sud entro venerdì. Le correnti fresche già arrivate al Nord scenderanno verso sud portando refrigerio soprattutto sui versanti adriatici e all’estremo Sud, mentre il calo sarà più contenuto sul Tirreno e in Sardegna. Come descritto sul sito 3bmeteo mercoledì il calo toccherà anche parte del Sud adriatico con massime tra 28 e 32°C al Nord-Est, sull’Adriatico e in parte della Lombardia; picchi di 34–36°C su bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria, 37–39°C in Sardegna e oltre 38–40°C nell’interno siciliano.

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Giovedì le temperature scenderanno anche sul resto del Sud e a tratti sul Tirreno, mentre resteranno stabili o in lieve aumento al Nord: 27–31°C al Nord-Est, 28–33°C al Nord-Ovest, 28–32°C al Centro con punte fino a 34–36°C sul Tirreno, 28–33°C al Sud e fino a 36–39°C su Sardegna e Sicilia. Venerdì si torna vicino alle medie ovunque, con valori leggermente sotto la media sull’Adriatico e Nord-Est e leggermente sopra su Tirreno e Nord-Ovest. Nel weekend nuovo calo su Isole e parte del Sud sabato, e domenica un altro calo al Nord e alto Tirreno mentre al Sud e medio-basso Adriatico le massime torneranno a salire fino a 36–38°C tra Sicilia orientale, fascia ionica e Puglia.