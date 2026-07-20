Meteo, addio all'afa africana: in arrivo aria fredda dai Balcani. Crollo termico in tutta Italia

Foto: Lapresse

Tommaso Manni 20 luglio 2026 a

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Il caldo e l'afa, nel corso della settimana, lasceranno l'Italia: in arrivo aria fresca dai quadranti settentrionali e qualche temporale. La situazione sinottica all'inizio di questa terza settimana di luglio vede ancora un promontorio africano sul Mediterraneo centro-occidentale, e clima molto caldo che persiste soprattutto sulle regioni centro-meridionali della Penisola. La giornata odierna vedrà condizioni meteo per lo più asciutte al centro-sud mentre qualche temporale interesserà le regioni settentrionali, specie il nord-est. Nei primi giorni è previsto un progressivo afflusso di aria più fresca a partire dalle regioni del nord con diminuzione di caldo e afa. Nella seconda parte della settimana, una vasta saccatura depressionaria si estenderà sull'Europa orientale e sui Balcani con un fronte freddo che sfiorerà anche l'Italia: temperature in calo anche al centro-sud con valori che torneranno in media o localmente poco al di sotto. Instabilità in aumento anche lungo l'Appennino con acquazzoni e temporali in sconfinamento poi verso le coste del versante adriatico. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il prossimo weekend mostrano la rimonta di un promontorio anticiclonico con tempo più stabile ma con caldo nella norma. Diversi modelli propongono, a seguire, l'arrivo di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale con un nuovo apporto di aria fresca e tempo in peggioramento, ipotesi, questa, tutta da confermare.

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Previsioni meteo per oggi:

AL NORD: Al mattino molti addensamenti con locali acquazzoni tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, più stabile con maggiori schiarite al nord-ovest. Nel pomeriggio locali temporali in formazione su Alpi centro-orientali e Appennini, soleggiato su coste e pianure. In serata e nottata fenomeni in movimento sulla pianura Padana.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche acquazzone possibile in Appennino. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco dell'intera giornata, salvo qualche possibile piovasco pomeridiano tra Molise e Puglia settentrionale. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti e prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in lieve diminuzione al nord e regioni adriatiche e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD: Mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est e in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo in deciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti. Poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.