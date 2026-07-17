Meteo, la svolta di Giuliacci: "Aria fresca e temporali". Dove e quando

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

17 luglio 2026 a

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Le condizioni meteorologiche sull'Italia si apprestano a vivere un primo e atteso cambiamento. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci , correnti più fresche in arrivo dalla Scandinavia raggiungeranno i Balcani e si riverseranno successivamente anche sulla nostra penisola. Questo flusso instabile inizierà un progressivo lavoro di rimozione dell'anticiclone africano, portando un'ottima notizia sul fronte delle temperature e spezzando la morsa del caldo intenso in diverse regioni.

La giornata di sabato 18 luglio sarà dunque caratterizzata da una marcata instabilità su parte del Nord e del Centro-Nord. Sono previsti rovesci e temporali che colpiranno in modo particolare le Alpi Centro-Orientali, l'Emilia-Romagna e il Levante Ligure.

L'ondata di calore resisterà invece in modo più deciso sul resto del territorio nazionale, mantenendo temperature superiori ai 35 gradi ancora al Centro-Sud e nelle aree interne delle Isole Maggiori. Il picco del caldo si registrerà nel Foggiano, nel Materano e nell'interno delle Isole Maggiori, dove i valori massimi toccheranno punte intorno ai 40 gradi, prima che il ricambio d'aria riesca a estendersi a tutto il Paese.